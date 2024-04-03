الطواقم الحكومية في غزة تسلم جثامين عمال الإغاثة الأجانب إلى الأمم المتحدة

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسليم جثامين الأجانب الستة من موظفي "المطبخ المركزي العالمي"، إلىالأمم المتحدة، ثم جرى نقلها إلى خارج قطاع غزة، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "انتهت قبل قليل الطواقم الحكومية في قطاع غزة، من تسليم جثامين الأجانب الـ6 الذين قتلهم جيشالاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث كانوا في مهمة إنسانية ضمن عمل مؤسسة المطبخ المركزي العالمي".

وأكد البيان أنّ وزارة الصحة وهيئة المعابر والحدود والطواقم الحكومية في قطاع غزة، أشرفت على تسليم الجثامين إلى ممثلي مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فيما جرى بعد ذلك الانتهاء من ترتيبات نقل هذه الجثامين، إلى خارج قطاع غزة عبر معبررفح البري.

وجدّد المكتب الإعلامي إدانته "لهذه الجريمة النكراء، والتي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضدالمدنيين في قطاع غزة"، مطالباً "كل دول العالم الحرّ بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين".

بدوره، وصف الاتحاد الأوروبي قتل "الجيش" الإسرائيلي لأعضاء فريق "المطبخ المركزي العالمي" في غزة بـ"الأمر المروع".

وحثّ الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" على الالتزام بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسؤولين عن الحادث، كما حثّها على السماح بوصولالمساعدات الإنسانية بشكلٍ آمن دون عوائق إلى المحتاجين في غزة.

وأشار إلى أنّه يتوقع تنفيذ قرار مجلس الأمن "بوقفٍ فوري لإطلاق النار وتدابير محكمة العدل الدولية".

وكانت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قد أعلنت مقتل 7 من موظفيها الأجانب بقصف للاحتلال على غزة، وذلك خلال مغادرتهم مستودعاًفي دير البلح في غزة، على الرغم من تنسيق تحركاتهم مع "الجيش" الإسرائيلي.

ودانت فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف فريق "المطبخ المركزي العالمي"، لافتةً إلى إصرار الاحتلال على سياسة القتل الممنهج ضدالمدنيين العزّل، وضد فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية.