اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض

فلسطين اليوم

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات غزة تحولت إلى "أنقاض والعاملون في المجال الإنساني يقتلون".

وقال الصليب الأحمر الدولي إن "مساعدات ورعاية صحية أقل تعني أملاً أقل" في غزة، وكل انهيار في النظام الصحي هو "دمارللمدنيين"، محذراً من أن نظام الرعاية الصحية يواجه الصدمة تلو الأخرى، "ويفقد المرضى إمكانية الحصول على الرعاية الطارئة".

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، قد عبّرت عن شعورها "بالذهول من الدمار، الذي لحق بمجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه الجيشالإسرائيلي ودمّره بالكامل غرب مدينة غزة".

كما ذكرت أنها "مصدومة أمام تحول مستشفى الشفاء إلى أنقاض بعد 14 يوماً من الهجمات، التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخلالمنشأة و حولها".

وأوضحت المنظمة في بيانها "أن أكبر مستشفى في غزة، أصبح الآن خارج الخدمة".