سرايا القدس تزف المجاهد محمد الرنتيسي شهيدا على الحدود الفلسطينية اللبناينة

الساعة 05:07 م|03 ابريل 2024

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المجاهد محمد عبد العزيز الرنتيسي (32 عام) "أبو علي"، من أبطال كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب – ساحة لبنان، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي.

وأكدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.