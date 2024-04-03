مقررة أممية: إسرائيل تعمدت قتل فريق الإغاثة في غزة

فلسطين اليوم

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل قتلت عن عمد موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

وقالت ألبانيز: "بحكم معرفتي بكيفية عمل إسرائيل، تقييمي هو أن القوات الإسرائيلية قتلت عمدا موظفي المطبخ المركزي العالمي حتى ينسحب المانحون وتستمر مجاعة المدنيين بصمت في غزة".

وأشارت إلى أن إسرائيل "تعي أن غالبية الدول الغربية والعربية لن تبذل أدنى جهد من أجل الفلسطينيين".