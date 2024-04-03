الإعلام العبري: أكثر من 6800 جندي إضافي يتلقون العلاج في شعبة التأهيل

فلسطين اليوم

نقلت وسائل إعلام عبرية بيانات إحصائية جديدة نشرتها وزارة حرب الاحتلال، وأشارت فيها إلى إضافة أكثر من 6800 جندي إلى شعبة التأهيل لتلاقي العلاج بسبب الحرب.

وقال موقع "واللا " العبري إإنّ 71% من هؤلاء الجنود هم جنود احتياط. كذلك، من بينهم 351 مجندة مصابة، كما تبين أن 303 مصابين ومصابات ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، 9% منهم وصفت حالتهم بالمتوسطة، و6% منهم وصفت حالتهم بالخطرة.

وتحدث التقرير عن أنّ 42% من الجرحى يعانون إصابات في الأطراف، و21% منهم يعانون صعوبات نفسية وعوارض ما بعد الصدمة.