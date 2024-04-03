الأسير الجريح كاظم زواهرة يعاني وضعا صحيا صعبا للغاية

فلسطين اليوم

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الأسير المصاب كاظم زواهرة، يعاني وضعًا صحيًّا معقدًا وصعب للغاية، وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، في العناية المكثفة، في مستشفى "هداسا عين كارم".

وأضاف النادي، في بيان اليوم الأربعاء، أن جلسة محكمة غيابية ستُعقد غدا الخميس، للأسير زواهرة (31 عامًا) من بيت لحم، نظرًا لوضعه الصحيّ.

واعتقل زواهرة بعد إطلاق النار عليه في 22 فبراير 2024، إلى جانب الشهيدين محمد زواهرة، وأحمد الوحش.