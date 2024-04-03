الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد ارتقاء الصحفي محمد السيد أبو سخيل، وهو مذيع ومحرر في إذاعة صوت القدس، والصحفي طارق السيد أبو سخيل، وهو محرر رقمي في إذاعة صوت القدس، خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

ويوم الإثنين الماضي، انسحب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء بعد محاصرته مدة 14 يومًا، مخلفًا مئات الشهداء داخل المجمع ومحيطه، فضلاً عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل بالمنطقة.