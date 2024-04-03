تايوان تتعرض لأقوى زلزال منذ 25 عاما

فلسطين اليوم

ضرب زلزال قوته 7.2 درجات تايوان -اليوم الأربعاء- وهو أقوى زلزال تتعرض له الجزيرة منذ 25 عاما على الأقل، حيث أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة المئات.

كما تسبب الزلزال أيضا في إصدار تحذيرات من احتمالية وقوع أمواج مد (تسونامي) لجنوب اليابان والفلبين، ولكن تم رفع التحذيرات لاحقا.

وأفادت إدارة الإطفاء في تايوان أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط الصخور، كما أصيب نحو 700 شخص بجروح، فيما تم تسجيل انهيار ما لا يقل عن 26 مبنى، معظمها في مقاطعة هوالين، وهناك ما يقارب 20 شخصا تحت الأنقاض.

ولم تقدم سلطات تايوان توضيح حول مدى خطورة الإصابات.

وعرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في مقاطعة هوالين، حيث وقع الزلزال في الصباح الباكر بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.

وأوضحت إدارة الطقس المركزية في تايوان أن الزلزال وقع على عمق يبلغ حوالي 15.5 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.