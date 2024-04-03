عشرات الشهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال مجازره الدامية في قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء ومئات الجرحى ودمار واسعا في البنية التحتية والممتلكات لليوم الـ180للعدوان.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية متواصلة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وارتقى 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع أيضا استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الغمري بمنطقة أبو العجين شرقي المدينة، مما أدى إلى تدمير المنزل المستهدف واستشهاد بعض أفراده وإصابة الباقين.

ونُقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

واستشهد 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشيخ ناصر وسط خان يونس، كما استشهد 9 مواطنين -بينهم 3 أطفال- في قصف استهدف منزلا سكنيا غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

والليلة الماضية، أصيب عشرات الفلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على منطقة حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة، وقال شهود عيان إن القصف كان بقنابل ثقيلة أحدثت ما يشبه الزلزال وأحالت المنطقة إلى دمار كبير.