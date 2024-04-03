مواجهات بين المستوطنين وشرطة الاحتلال.. ومحاولات لاقتحام مقر إقامة نتنياهو

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهاتٌ أمام مقر إقامة رئيس حكومة كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، بين الشرطة وعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

وأكّدت وسائل إعلامٍ عبرية قيام المستوطنين باقتحام الحاجز الأخير المحيط بمنزل نتنياهو، مُشيرةً إلى تحوّل التظاهرة إلى مواجهاتٍ مع الشرطة التي نفّذت اعتقالاتٍ طالت متظاهرين.

وردّد المتظاهرون الإسرائيليون هتافاتٍ طالبوا فيها حكومة نتنياهو بالاستقالة فوراً وبإجراء انتخاباتٍ مبكرة، كما جدّدوا مطالبهم بإبرام صفقة تبادلٍ للأسرى وإنهاء الحرب.

ورفع المتظاهرون لافتاتٍ حمّلوا خلالها نتنياهو مسؤولية الفشل في منع هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافةً إلى الفشل في إعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتزامناً مع التظاهرات الكبيرة التي حاولت فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين اقتحام مقر إقامة نتنياهو، تظاهر عشرات آلاف المستوطنين أمام مقر "الكنيست" في القدس المحتلة للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى فورية.

وشهدت "تل أبيب" أيضاً تظاهرةً مماثلة أمام مقر وزارة الأمن في كيان الاحتلال للمطالبة بإنجاز صفقة تبادلٍ للأسرى.

ومن جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنّ مواجهاتٍ عنيفة "اندلعت بين متظاهرين والشرطة"، مؤكّدةً أنّ عناصر من الشرطة "استخدموا القوة مع زوجة أسيرٍ إسرائيلي في غزة".