مسؤول أميركي: الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة بدا متعمداً

فلسطين اليوم

قال مسؤول أميركي لصحيفة " بوليتيكو" الأميركية إنّ "الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة (منظمة المطبخ المركزي العالمي) في غزة بدا متعمداً.

وأكد مسؤولون أميركيون للصحيفة أنهم "محبطون من الطريقة التي أجرت بها إسرائيل التحقيقات في الماضي، ويشككون في أنه ستكون هناك مساءلة".

واستشهد مسؤول باستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنيران جندي إسرائيلي، لكن لم تتم معاقبة أحد على الحادثة.

وقال إن "إسرائيل ستفعل وتقول كل ما هو ضروري للحفاظ على الوضع الراهن، وليس لدي أمل كبير في أن يكون تحقيقهم شفافاً أو صادقاً".

وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن الهجوم على عمال الإغاثة بدا متعمداً، لأنه شمل "3 ضربات على 3 سيارات متتالية وذلك ليس حادثاً"، متابعاً: "نحن لسنا أغبياء".

ووفق الصحيفة، فقد كان العمال يسافرون في سيارات تحمل علامات واضحة على طريق مخصص لشاحنات المساعدات عندما تعرضوا للهجوم.

وكانت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أعلنت مقتل 7 من موظفيها بقصف للاحتلال على غزة، وذلك خلال مغادرتهم لمستودع بدير البلح في غزة، رغم تنسيق تحركاتهم مع "الجيش" الإسرائيلي.

ودانت فصائل المقاومة الفلسطينية، استهداف فريق "المطبخ المركزي العالمي"، لافتةً إلى إصرار الاحتلال على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين العزّل، وضد فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية.