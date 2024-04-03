العراق: المقاومة الإسلامية تستهدف مطار حيفا المحتلة بالطيران المُسيّر

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف مجاهديها مطار حيفا المحتلة، فجر اليوم، باستخدام الطائرات المُسيّرة.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، إنّ مجاهديها "استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، مطار حيفا الصهيوني في أراضينا المحتلة"، مؤكّدةً استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".

وأضافت المقاومة إنّ العملية تأتي "استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العُزّل".

وبعد نشرها البيان الذي تبنّت فيه عملية الاستهداف، بثّت المقاومة الإسلامية مشاهد لإطلاقها طائراتٍ مُسيّرة نحو مطار حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فجر اليوم.