اثنتان منها خطيرة.. إصابات في عملية دهس استهدفت شرطة الاحتلال قرب الطِيرة

فلسطين اليوم

أصيب أربعة جنود من قوات الاحتلال في عملية دهس وقعت بالقرب من مستوطنة "كوخاف يائير" قرب مدينة الطِيرة المحتلة عام 1948، وإلى الغرب من قلقيلية،واستشهد المنفذ فجر اليوم الأربعاء.

وأكّد جهاز "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلي إصابة 4 من قوات شرطة الاحتلال، جراح إصابتان وُصفت بالخطيرة، من جرّاء عملية دهسٍ وقعت قرب مدينة الطِيرة، في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، غرب قلقيلية غربي وسط الضفة الغربية، في حين قالت شرطة الاحتلال إنّ منفذ عملية الدهس "حاول طعن عناصر الأمن عند حاجزٍ عسكري قريب من مكان تنفيذ العملية".

وأفادت القناة الـ"12" العبرية بأنّ "مسلحاً وصل بسكين إلى حاجز إلياهو قرب قلقيلية وحاول طعن حراس الأمن هناك".

وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن ارتقاء منفذ عملية الدهس في مستوطنة "كوخاف يائير"، مُشيرةً إلى أنّ الهجوم الذي وقع على الطريق رقم "444" عند تقاطع المستوطنة، هو "هجومٌ مزدوج"، موضحةً أنّ المنفّذ تابع سيره، بعد دهس عناصر الشرطة الأربعة، إلى حاجز "إلياهو" العسكري، حيث حاول طعن الحراس وأُصيب هناك.

وكشفت مواقع إخبارية إسرائيلية أنّ "الجيش" يبحث عن منفذٍ ثانٍ محتمل، وأنّ قواتٍ أخذت في "تمشيط المكان بعد ترجل شخص من السيارة التي نفذت باستخدامها العملية، قرب حاجز إلياهو"، لتعود شرطة الاحتلال وتستبعد ما وصفته بـ"فرضية المنفذ الثاني".

يُذكر أنّ العملية تأتي وسط تصاعدٍ للعمل المسلح المقاوم في الضفة الغربية، حيث وقعت عدة إصاباتٍ، الخميس، في عمليتي إطلاق نارٍ فدائيتين استهدفتا عدداً من مركبات المستوطنين في منطقة الأغوار في الضفة، إحداها إصابةٌ خطيرة.