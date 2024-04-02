بعد مقتل موظفي إغاثة.. قبرص تعلن عودة 240 طنا من المساعدات دون تسليمها لغزة

فلسطين اليوم

أعلنت قبرص أن 240 طنا من المساعدات الإنسانية المرسلة عبر سفن من الجزيرة نحو قطاع غزة عادت دون تسليمها بسبب مقتل 7 منموظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في هجوم إسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة خارجية قبرص ثيودوروس غوتسيس أن 90-100 طن من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة عن طريقالبحر من ميناء لارنكا تم تسليمها للسكان.

وقال: "بعد ذلك، عادت 240 طنا من المساعدات التي تعذر توزيعها نتيجة مقتل 7 أفراد من منظمة المطبخ المركزي العالمي نتيجة هجومإسرائيلي إلى قبرص".

ولم يقدم المتحدث أي معلومات حول ما سيحدث للمساعدات المعنية وما إذا كان سيتم إرسالها إلى المنطقة عن طريق البحر مرة أخرى منعدمه.

والسبت، غادرت قافلة مكوّنة من 3 سفن ميناء في قبرص الرومية، محمّلة بـ 400 طن من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات لغزة مع تزايدالمخاوف بشأن الجوع في القطاع، وفق ما أعلنته مؤسسة خيرية دولية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية الدولية، قولها، إن ذلك يأتي "مع تزايد المخاوفبشأن الجوع في القطاع".

وتحمل السفن الثلاث موادّ جاهزة للأكل، منها الأرز والمعكرونة والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات التي تكفي لإعداد أكثر منمليون وجبة، والتمر الذي يتم تناوله تقليديًا لكسر الصيام اليومي خلال شهر رمضان المبارك".، حسب المصدر نفسه.

وقبل 15 يوما، افتتحت سفينة المساعدات "أوبن آرمز" الممر البحري المباشر إلى قطاع غزة المحاصر، حاملة 200 طن من الغذاء والمياهوالمساعدات الأخرى.