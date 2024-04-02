السيد خامنئي: "إسرائيل" ستندم على اغتيال زاهدي.. ورجالنا سيعاقبونها

فلسطين اليوم

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي "سيتلقّى عقابه على أيدي رجالنا"،مؤكداً أنّه سيندم على جريمة اغتيال قائد قوة القدس في لبنان وسوريا بحرس الثورة، الشهيد محمد رضا زاهدي، وغيرها من الجرائم التيارتكبها.

وأضاف السيد خامنئي أنّ الشهيد زاهدي، كان "ينتظر الشهادة في ميادين الخطر والجهاد منذ الثمانينيات، ولم يخسر شيئاً بل نالأجره"، مؤكداً أنّ "خسارة الشهداء كبيرة بالنسبة للشعب الإيراني، وخاصةً بالنسبة لمن عرفوهم".

وفي السياق نفسه، شدّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي شمخاني، على أنّ الاحتلال الإسرائيلي "بوصفه جيشاًبالوكالة عن الولايات المتحدة، ارتكب خطأً فادحاً"، بشنّه العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكداً أنّ على الاحتلال "أن يتكبّد ثمناًباهظاً" على ذلك.

كذلك، أكد شمخاني أنّ إطلاع "إسرائيل" المسبق لواشنطن على نيتها تنفيذ اعتدائها أو عدم إطلاعها "لا يؤثر في مسؤوليتها المباشرة عنهذه الجريمة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن اجتماعه يوم أمس، بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذييرأس المجلس أيضاً، واتخاذه ما يلزم من قرارات بعد "جريمة حرب أخرى لإسرائيل".