الجزائر: 168 طناً من المساعدات لغزة تصل إلى مطار العريش بمصر

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، وصول طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية إلى مطار العريش في مصر، محمّلتين بمساعدات إنسانية تقدّر بنحو 168 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم، ليتم إدخالها لاحقاً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الوزارة في بيان: "تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق وبأمر من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حطت في مطار العريش بجمهورية مصر العربية طائرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية محمّلتان بمساعدات إنسانية مقدرة بـ 168 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والخيم، ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري، ليتم إدخالها فيما بعد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"

كما أشار البيان إلى أن "هذه العملية تأتي مرة أخرى لتعبّر عن التزام الجزائر قيادة وشعباً، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض للعدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال" وفق ما ذكر البيان.