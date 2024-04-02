لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف جنود الاحتلال في "المالكية"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها، اليوم الثلاثاء، تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع "المالكية" الإسرائيلية، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابةً مباشرة.

وأعلن حزب الله استهدافه، فجر اليوم، مجموعةً من جنود الاحتلال داخل الموقع، بقذائف المدفعية.

وأكدت المقاومة أنّ هاتين العمليتين تأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

في غضون ذلك، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف "هادي"، من بلدة الخيام الجنوبية، الذي ارتقى على طريق القدس.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أشارت إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات، قرب الحدود اللبنانية - الفلسطينية، عند الفجر.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، إذ استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة الناقورة.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، فجر اليوم، مشاهد توثّق استهدافها تجهيزاتٍ تجسسيةً مستحدثة، في نقطة "الجرداح"، التابعة، لـ"جيش" الاحتلال، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.