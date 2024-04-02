استشهاد شاب من قباطية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، شاب من بلدة قباطية جنوب جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام.

وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، استشهاد الشاب ربيع فيصل زكارنة (20 عاما)، من بلدة قباطية، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.

وكان الشاب زكارنة أصيب بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر السبت الماضي، بلدة قباطية، كما استشهد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) في الاجتياح ذاته.