لليوم الـ179.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال حربه الدموية على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والأغصابات ودمارا هائلا في الممتلكات لليوم الـ179 للعدوان.

وفي التفاصيل، أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط القطاع.

وتجددت صباح اليوم الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة خان يونس، ونسف جيش الاحتلال عددا من منازل المواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، سمع صداها بشكل كبير في رفح.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم امرأتان وطفلان وإصابة عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة زعرب غرب رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة ووادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.

والليلة الماضية، استشهد عدد من المواطنين وعمال إغاثة من منظمات دولية، وأصيب آخرون، بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق البحر غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد طفل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح.