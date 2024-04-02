رئيسي: جريمة دمشق لن تمر من دون رد

فلسطين اليوم

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق "لن يمرّ من دون رد".

وشدّد رئيسي، على أنّ الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية هو "جريمة إرهابية جديدة وانتهاك للقرارات الدولية"، وأنّ الكيان الصهيوني يلجأ إلى الاغتيالات "الجبانة"، نتيجةً لانهزامه وفشله أمام "عزم مجاهدي جبهة المقاومة".

كما أضاف أنّ الشهيدين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، "كانا من أبطال الدفاع المقدس، ووجودهما في سوريا كان بصفة مستشار أعلى"، مؤكداً ازدياد قوة جبهة المقاومة، وتعاظم حجم كراهية كيان الاحتلال "بين الشعوب الحرة".

وختم متوجهاً للإسرائيليين بالقول: "فليعلموا أنهم لن يحققوا أهدافهم، وجريمة الاعتداء على القنصلية بدمشق لن تمر من دون رد".