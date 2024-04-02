قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين وتصيب آخرين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم -فجر الثلاثاء- في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واقتحمت منازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين.

ففي القدس المحتلة، أصيب مواطنين واعتقل آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا.

واعتقل الاحتلال كلا من: بهاء رشيد، ومجد عبد الغفور، وصالح مطير وحذيفة حماد وثائر وباسل زهران.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا.

وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة سمعت داخل المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد المعتكفين من داخل المسجد الاقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى ودهمت خيام المعتكفين فوق سطح المصلى المرواني، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت ما أدى لإصابة شاب بشظايا الرصاص، وتم استهداف قوات الاحتلال بالاكواع المتفجرة، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مأمون نصر أبو هنية والشاب عماد شبيطة بعد الاعتداء عليه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية، وسط مواجهات مع الشبان أسفرت عن إصابة شاب بالفخذ وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت الشاب يزيد سليم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ملهم خروب بعد اقتحام منزله في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق المدينة وداهم عددا من الأحياء فيها.

و في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عاصف تيم من منزله ببلدة قبلان والشاب براء بلال نصار بعد اقتحام منزله في قرية مادما.

كما اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال شابا من مدينة نابلس بعد إطلاق النار عليه وإصابته.

وتسللت قوة خاصة، صباح اليوم، إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، واعتقلت الشاب منتصر عكوب بعد إطلاق النار عليه وإصابته في قدميه، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من آلياتها من عدة محاور لتأمين الحماية للقوة الخاصة أثناء انسحابها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الغالب من بلدة قفين شمال طولكرم بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والتحقيق مع سكانها ميدانيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في أريحا، واعتقلت الشاب يوسف بالو خلال اقتحام حي كتف الواد بمدينة أريحا.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحام بلدة سعير شمال الخليل، فيما اعتقلت تلك القوات الشاب الجريح بشار المطور.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل جهاد اخليل من منزله في بيت أمر شمال الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ماهر المسالمة وشقيقه الفتى معتز بعد اقتحام منزلهما في حي الناموس غرب مدينة دورا جنوب الخليل، كما دهمت بيت عزاء الشهيد مؤمن مسالمة في المدينة ودمرت محتوياته.