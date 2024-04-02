أستراليا : رئيس الوزراء يتوقع محاسبةً كاملة لـ "إسرائيل" بعد اغتيالها عمال إغاثة في غزة

فلسطين اليوم

أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده "تتوقع محاسبةً كاملة" عن مقتل عمال إغاثة في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، ليل أمس الاثنين، مقتل 7 أجانب بينهم أسترالي، من جراء القصف الإسرائيلي على سيارة تابعة للمنظمة، في أثناء عملها في توصيل الغذاء في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ الفريق كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لافتةً إلى أنّها تعرضت للقصف رغم تنسيق التحرك مع "جيش" الاحتلال.



واعتبرت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أنّ الهجوم ليس على منظمتها فحسب بل على جميع المنظمات الإنسانية، مؤكّدةً أنّ"عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين يجب ألا يكونوا أهدافاً على الإطلاق"، ومشيرةً إلى أنّ ما ارتكبه الاحتلال "يعدّ مأساة".

كذلك، أوضحت أنّ القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا، ولديهم جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين المحتلة.