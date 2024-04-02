المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالمسيّرات قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، استهدافها قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية في فلسطين المحتلّة، مؤكدةً أن العملية تمّت بواسطة الطيران المسيّر.

وشدّدت، في بيانها، على أنّ هذا الاستهداف يأتي نصرةً لأهل غزّة ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، مضيفةً أنها مستمرة في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

كذلك، نشرت المقاومة مشاهد من إطلاقها مسيّرة، بتاريخ 31 آذار/مارس 2024، في اتجاه أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة.