البيت الأبيض: "إسرائيل" وافقت على استيعاب مخاوفنا بشأن رفح

فلسطين اليوم

قال البيت الأبيض إن "إسرائيل" وافقت على أخذ المخاوف الأميركية في الاعتبار بشأن الهجوم الذي تهدد بشنه على رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد عبر الفيديو أمس الاثنين.

وذكر البيت الأبيض أن الجانب الأميركي أعرب خلال الاجتماع عالي المستوى عن قلقه إزاء "مسارات العمل المختلفة في رفح"، وأشار إلى أن المسؤولين من الجانبين اتفقوا على إجراء مناقشات أخرى على مستوى الخبراء في اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل.

وعقد اجتماع الاثنين عبر الفيديو بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ضمن "مجموعة العمل الاستشارية الإستراتيجية" مع نظرائهم الإسرائيليين.

وقال البيت الأبيض إن الجانبين أجريا نقاشات "بناءة" بشأن رفح، واتفقا على الهدف المتمثل في هزيمة حركة حماس.