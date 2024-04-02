"المطبخ المركزي العالمي" يدين استهداف فريقه في غزة ويعلن وقف عملياته

الساعة 09:41 ص|02 ابريل 2024

فلسطين اليوم

أعرب مؤسس منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال في غزة

ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- حكومة الاحتلال إلى الكف عن "القتل العشوائي"، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.

وأعلن المطبخ المركزي العالمي أنه سيوقف عملياته مؤقتا وفورا في المنطقة وستخذ قرارات بشأن مستقبل عملهم قريبا.