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"المطبخ المركزي العالمي" يدين استهداف فريقه في غزة ويعلن وقف عملياته
أعرب مؤسس منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال في غزة
ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- حكومة الاحتلال إلى الكف عن "القتل العشوائي"، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.
وأعلن المطبخ المركزي العالمي أنه سيوقف عملياته مؤقتا وفورا في المنطقة وستخذ قرارات بشأن مستقبل عملهم قريبا.