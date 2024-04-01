حزب الله يستهدف "رويسات العلم" لمرتين متتاليتين.. وفريقاً فنيّاً للاحتلال في "البغدادي"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء اليوم الاثنين، ‏استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، لمرتين متتاليتين، بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.

كذلك، ‏استهدفت بالقذائف فريقاً فنيّاً للاحتلال، في أثناء صيانته التجهيزات الفنية والتجسّسية في موقع "البغدادي"، شمالي شرق فلسطين المحتلة.

بدورها، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صافرات الإنذار دوّت في الشمال في مستوطنات "روش هنكرا " و"ديشون" و"يفتاح" و"مالكيا" و"راموت نفتالي".

كما أفادت بسماع صوت انفجار قرب طبريا.

وذكر إعلام الاحتلال أنّ المستوطنين أفادوا بسقوط صاروخ وسماع صوت انفجار في مستوطنة "يفنال" في الشمال.