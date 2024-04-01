طهران: وقفة احتجاجية في ميدان فلسطين رفضاً للعداون الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق

الساعة 10:35 م|01 ابريل 2024

فلسطين اليوم

نظّم الإيرانيون وقفة احتجاجية في ميدان فلسطين في طهران، مساء اليوم الاثنين، رفضاً للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وخرج الآلاف في طهران بمظاهرات تنديداً بالعـدوان الإسـرائيلي، مطالبين بـ"الرد الفوري على هذه الجريمة النكراء"، ودعماً للشعب الفلسطيني.

كما حمل المتظاهرون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ومجسّمات للشهداء الفلسطينيين بالأكفان، تعبيراً عن دعمهم للفلسطينيين بوجه العدوان الإسرائيلي على غزة.