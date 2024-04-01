طهران: وقفة احتجاجية في ميدان فلسطين رفضاً للعداون الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق

فلسطين اليوم

نظّم الإيرانيون وقفة احتجاجية في ميدان فلسطين في طهران، مساء اليوم الاثنين، رفضاً للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وخرج الآلاف في طهران بمظاهرات تنديداً بالعـدوان الإسـرائيلي، مطالبين بـ"الرد الفوري على هذه الجريمة النكراء"، ودعماً للشعب الفلسطيني.

كما حمل المتظاهرون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ومجسّمات للشهداء الفلسطينيين بالأكفان، تعبيراً عن دعمهم للفلسطينيين بوجه العدوان الإسرائيلي على غزة.