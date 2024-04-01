حرس الثورة يزفّ 6 من مستشاريه شهداء في العدوان الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق

فلسطين اليوم

دان حرس الثورة الإيراني، مساء اليوم الإثنين، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا، مؤكّداً أنّ هذه العملية جاءت عقب هزائم الاحتلال الإسرائيلي غير القابلة للترميم وصمود سكان قطاع غزة.

وأضاف حرس الثورة، في بيان، أنّ الاحتلال فشل أمام الإرادة الصلبة لمجاهدي جبهة المقاومة في المنطقة.

كما نعى حرس الثورة العميدين محمد رضا زاهدي وحاجي رحيمي، والشهداء حسين أمان اللهي ومهدي جلالتي ومحسن صداقت وعلي آقابابايي وعلي صالحي روزبهاني.

وتوجّه البيان بالتعزية إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، باستشهاد كبار المستشارين العسكريين لإيران، الذين كانوا من قدامى مجاهدي الثورة الإسلامية.