إيران مُدينة استهداف قنصليتها في دمشق: سنقرر نوع العقاب لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

دان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا، اليوم الاثنين، قائلاً إنّ نتنياهو "فقد اتزانه العقلي تماماً بسبب الإخفاقات المتتالية في غزة وفشله في تحقيق الأهداف الصهيونية".

وأكد أمير عبد اللهيان أنّ هذا العدوان تجاوز لجميع الأعراف الدبلوماسية والمعاهدات الدولية، محمّلاً كيان الاحتلال مسؤولية عواقب هذه الخطوة، ومطالباً المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة تجاه الجرائم الإسرائيلية.

بدوره، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، دان العدوان الإسرائيلي بشدة، مؤكداً أنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة العدوان بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

وأكد كنعاني أنّ الأبعاد المختلفة للعدوان هي قيد النقاش، محمّلاً "إسرائيل" مسؤولية تبعاته، ومشدداً على احتفاظ إيران بحقها في الرد على هذا العمل الإجرامي، مشيراً إلى أنّ "إيران هي التي تقرّر نوع الردّ ونوع العقاب للكيان الصهيوني على هذا الهجوم".

وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري للميادين، إنّ كيان الاحتلال لا يحترم أي أعراف دولية، مؤكداً وقوف إيران إلى جانب الشعب المقاوم وأنها لا تخشى إجرام هذا الكيان.

وشدّد أكبري على أنّ الاعتداء يعكس حقيقة الكيان الذي لا يعترف بأي قوانين دولية ويقوم بكل ما هو منافٍ للإنسانية.