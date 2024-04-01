استشهاد مسؤول قسم المونتاج في مؤسسة "شمس نيوز" محمد أبو سخيل خلال مذبحة مستشفى الشفاء غرب غزة

فلسطين اليوم

استشهد الزميل الصحفي، محمد عادل أبو سخيل، مسؤول قسم المونتاج في مؤسسة "شمس نيوز الاخبارية"، بمذبحة مستشفى الشفاءغرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل شمس نيوز في غزة، بأن الزميل أبو سخيل استشهد داخل مبنى التخصصي "الجديد" في مستشفى الشفاء، برصاص قواتالاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن أبو سخيل نزح إلى المستشفى، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته في بداية حرب الابادة التي شنها الاحتلالالإسرائيلي على أبناء شعبنا في القطاع.

وبيّن أن دمار منزله ومنازل المواطنين في الحرب الإسرائيلية، تسبب بجعل مستشفى الشفاء مكانا لإيواء مئات النازحين.

يذكر أن الزميل محمد أبو سخيل كان أحد أركان مؤسسة "شمس نيوز الاخبارية" من خلال عمله مسؤلا في قسم المونتاج اذ تمكنتالمؤسسة من تحديد هويتها البصرية بفضل ذكائه وعمله الدؤب في خدمة المؤسسة ورفع مكانتها.

كما كان له الفضل في تعزيز وجود المؤسسة ضمن مؤسسات الاعلام الاجتماعي الفاعلة سواء عبر "الفيسبوك أو تويتر أو انستغرام أويوتيوب".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حصارا مشددا على مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة منذ الثامن عشر من آذار(18/3/2024) حتى الأول من إبريل (1/4/2024) إذ ارتكبت خلالها مذبحة حقيقية بإعدام أكثر من 400 مواطن فلسطيني من النازحينواعتقلت المئات من المدنيين من ضمنهم الصحفيين والاطباء وفق بيان أصدره الإعلامي الحكومي في غزة.