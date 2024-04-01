كنعاني: إجراء تحقيق دولي في جرائم الصهاينة في مستشفى الشفاء أمر ملزم وفوري

فلسطين اليوم

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في منشور له عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين، على أنّ إجراء تحقيق دوليبجرائم الاحتلال في مجمّع الشفاء الطبي "أمر ضروري وملزم وفوري".

وقال كنعاني إنّ "الصور والشهادات الحية التي نشرت من مستشفى الشفاء في غزة بعد محاصرته لمدة اسبوعين، تعكس بوضوح حجمالفاجعة التي قام بها الصهاينة من قتل وتعذيب وتدمير واعتقالات تعسفية".

وتساءل المتحدث الإيراني، هل ستقوم المنظمات الدولية بدورها؟ وهل سيدعم من يزعم حمايته لحقوق الانسان إجراء تحقيق دولي في هذهالجرائم، أو أنه سيواصل سياسات التمييز العنصري والانتقائية في ما يخص حقوق الانسان؟

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت جرائم فظيعة في مجمع الشفاء الطبي بعد محاصرته لنحو أسبوعين، قبل أن تنسحب منه فجراليوم، بعد أن قتلت واعتقلت أكثر من 700 فلسطيني في المجمّع، وفق ما أعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ببيان اليوم.

وأعربت الفصائل الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها للجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمّع الشفاء الطبي،وطالبت المجتمع الدولي بالدخول إلى قطاع غزة والاطلاع على جرائم "إسرائيل" في القطاع. كما طالبت بمحاصرة السفارات الصهيونيةوالأميركية ، مشددة على مسؤولية الإدارة الأميركية في حرب الإبادة الجماعية في غزة.