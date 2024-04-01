استشهاد قائد قوة القدس في لبنان وسوريا العميد زاهدي في العدوان الإسرائيلي على دمشق

فلسطين اليوم

استشهد قائد قوة القدس في لبنان وسوريا العميد محمد رضا زاهدي في العدوان الإسرائيلي على دمشق الذي استهدف مبنى القنصليةالإيرانية في العاصمة دمشق، مساء اليوم الإثنين،.

كما استشهد 6 أشخاص بغارات إسرائيلية على بناء ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق كحصيلة أوّلية، في حين أن السفير الإيراني لم يُصب.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فقد استشهد ديبلوماسيين إيرانيين عدّة في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق

وفي وقت سابق ، قال مصدر عسكري سوري، إنّ عدواناً جوياً إسرائيلياً من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدف مبنى القنصليةالإيرانيةفي دمشق، وأكد أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصّدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وتابع أنّ العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله.

وفي غضون ذلك، أفادت مراسل صحافي بأنّ وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يزور برفقة محافظ دمشق مبنى السفارة الإيرانية،وموقع العدوان الإسرائيلي.