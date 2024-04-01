عدوان إسرائيلي يستهدف مبنى القنصلية الإيرانية ومكان إقامة السفير في دمشق

استشهد قائد قوة القدس في لبنان وسوريا العميد محمد رضا زاهدي في عدوان الإسرائيلي على دمشق الذي استهدف مبنىالقنصليةالإيرانية في العاصمة دمشق، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في حوالي الساعة 5 مساء اليوم (بتوقيت دمشق)، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًامن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

وأعلنت تصدي "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان" وإسقاط بعضها.

وأضاف أن العدوان "أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعافالجرحى وإزالة الأنقاض".