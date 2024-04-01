اليونيسف: الجوع وسوء التغذية يلازمان أطفال غزة في رحلة النزوح

فلسطين اليوم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الاثنين، إن الجوع وسوء التغذية يرافق أطفال قطاع غزة بعد النزوح، وكل ذلك يؤثر سلبًا على صحتهم ورفاههم.

وكتبت أديل خُضُر المديرة الإقليمية لليونيسف، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، إن “أطفال غزة يواجهون الجوع وسوء التغذية والحزن والنزوح وكل ذلك يؤثر سلبًا على صحتهم ورفاههم”.

وحذرت المسؤولة الأممية من عواقب مستقبلية في حال عدم مساعدة أطفال غزة الآن.