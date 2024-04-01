الاحتلال يعتقل 11 مواطناً في الضفة والقدس المحتلتين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 11 مواطناً، بينهم طفل، خلال اقتحام مناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتركزت الاعتقالات في محافظة رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين جهاد محمد عجاج، وعبد الرحمن زيداني من قرية دير جرير، وفؤاد كنعان حامد، وجابر محمد حامد من قرية بيتين، شرقي المحافظة.

وفي القدس، دهمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرقي المدينة، واعتقلت المواطن خليل أبو مذكور بعد دهم منزله وتفتيشه.

كما دهم جيش الاحتلال مخيم شعفاط شمالي القدس، واعتقل المواطن يوسف أبو التين، وسط مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.

وفي السياق، دهمت قوات الاحتلال بلدة عناتا ومخيم قلنديا، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين، وعلقت منشورات تهدد فيها بإعدام كل من يطلق المفرقات النارية في المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد جهاد حثناوي من مدينة جنين، فيما دهمت بلدتي يعبد وعرابة وأجرت عمليات تفتيش واسعة، دون التبليغ عن اعتقالات.

ومن بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال الشاب إسماعيل جميل جاد الله موسى (19 عاماً)، والطفل محمد خالد موسى (15 عاماً)، بعد دهم منزلي ذويهما، والعبث بمحتوياتهما.

واعتقل جيش الاحتلال المواطن أمير نبيل أحمد الشرفا، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته، فيما داهمت قرى عوريف، وعورتا، وبورين، وعينابوس، وتلفيت، وبرقة، وسبسطية، والناقورة ودير شرف.

ومن بلدة بديا غربي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عماد الأطرش، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

كما دهم جيش الاحتلال بلدة دورا جنوبي الخليل، واقتحم عدداً من منازل المواطنين وسط مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز، دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات.