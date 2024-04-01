وزارة الصحة تطالب بإعادة تشغيل مستشفى ناصر بخانيونس

فلسطين اليوم

طالبت وزارة الصحة، المؤسسات الدولية والأممية كافة والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

يشار إلى أنه في 15 فبراير الماضي، دهمت قوات الاحتلال مستشفى ناصر في عملية استمرت 10 أيام قامت خلالها باستهداف النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى، واعتقال المئات من النازحين فيها، إضافة لتنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى.