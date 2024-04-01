إعلام عبري عن استهداف "إيلات" فجراً: الأخطر منذ بدء الحرب

فلسطين اليوم

وصفت وسائل إعلام عبرية حادثة الطائرة المسيّرة، التي استهدفت "إيلات"، فجر الإثنين، بـ"الأخطر" منذ بدء الحرب"، مؤكدةً أنّها حادثة "غير عادية".

وأضاف الإعلام العبري أنّ التفاصيل التي سمح بنشرها حتى الآن هو أنّ الطائرة المعادية حلّقت من العراق، عبر الأردن، ووصلت إلى "إيلات"، حيث انفجرت بمبنى قريب.

وقال إعلام الاحتلال إنّ الاختراق والإصابة الدقيقة اللذين حقّقتهما المسيّرة "لم يكن يُفترض حدوثهما"، وذلك في تعبير عن الخيبة من جراء العملية التي تمت في أم الرشراش المحتلة.

وفي أعقاب الاستهداف، أشارت وسائل إعلام عبرية أنّ هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها طائرة مسيّرة اختراقاً من جهة الأردن، وتنفجر في "إيلات".

وهاجمت المسيّرة قاعدةً عسكريةً في "إيلات"، وكانت على بعد أمتار فقط من السفينة الأغلى ثمناً لسلاح البحرية الإسرائيلي، "ساعر 6"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

يُذكر أنّ تغطية إعلام الاحتلال للحدث تخلّلتها معلومات متضاربة، حيث تحدّث البعض عن هجوم بطائرة مسيّرة فوق "إيلات"، فيما أورد البعض الآخر أنّ استهدافاً تم فوق البحر الأحمر.