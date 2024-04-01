تقرير إسرائيلي: "الجيش" يطلق النار عمداً على المدنيين في قطاع غزّة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، تعمّد استهداف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزّل في قطاع غزّة، على الرغم من التأكّد من كونهم لا يُمثّلون أيّ تهديد إلا أن "جيش" الاحتلال يُصرّ على قتلهم.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وفقاً لبيانات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إنّه منذ اندلاع العدوان على قطاع غزّة جرى استهداف نحو 9000 "مُخرّب"، إلا أنّ ضباط وجنود وأعضاء في المؤسسة الأمنية أكدوا في شهادات للصحيفة أنّ المستهدفين غالبيتهم من المدنيين ولا يُمثلون أي تهديد.

وكشفت الصحيفة أنّ الفلسطينيين الذين لم يلمسوا السلاح يوماً قتلهم "الجيش" الإسرائيلي بتهمة التخريب. ويقول ضابط احتياط عن تعريف المخرّب إنّه "أي شخص يقتله الجيش الإسرائيلي داخل منطقة القتال".

كما أشارت "هآرتس" إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية، من رأسها إلى أصغر أعضائها، ترفض الاعتراف بأن العديد من سكان غزة هم من المدنيين غير المقاتلين، وأن نحو نصف سكان القطاع هم من الأطفال.

كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ الاستهداف المتكرر للمدنيين الذين ينتظرون المساعدات الإغاثية في مدينة غزة، من قوات الاحتلال، يأتي بغرض تعزيز المجاعة.