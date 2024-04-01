قوات الاحتلال تهدم منشآت تجارية في بلدة حزما

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، محال ومنشآت تجارية على شارع حزما، شمال شرق القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص.

وأفاد شهود عيان من سكان البلدة بأن عناصر من بلدية الاحتلال اقتحموا البلدة فجر اليوم، تحت حماية قوات من الشرطة والجيش، وفرضوا طوقا أمنيا على مدخلها، وشرعوا في عمليات الهدم.

وقال أحد المتضررين، إن قوات من جيش الاحتلال برفقة عدد من الجرافات هدمت 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارة عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي.

وتواصل قوات الاحتلال تصعيدها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة تزامنا مع حربها على قطاع غزة.