العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً حيوياً في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضرب مجاهديها، صباح اليوم الأثنين، هدفاً حيوياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وقالت المقاومة، في بيان، إنّ هذه العملية تأتي في إطار مواصلتها مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّه.

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وبالتزامن، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ حريقاً اندلع بعد دوي صفارات الإنذار في "إيلات" إثر سقوط صاروخ أو مسيرة أو صاروخ اعتراضي، واتجهت فرق الإطفاء إلى المكان.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ "وسائل مجهولة" سقطت في "إيلات"، مما أدى إلى إصابة عدة أماكن، قائلاً إنّ "جهة إطلاق الطائرة المسيرة نحو إيلات هي العراق وليست اليمن".

وأكد أنّ الطائرة المسيرة هاجمت في "إيلات" قاعدة عسكرية.