الاحتلال يقرّ بمقتل رقيب أول خلال معارك جنوبي قطاع غزّة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بمقتل الرقيب أول نداف كوهن من الكتيبة 77 تشكيل "ساعر ميغولان"، والذي قُتل خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزّة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّه بمقتل الرقيب أول نداف كوهن يرتفع عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 600 قتيل.

وأمس، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل الجندي سيفان ويل من وحدة "إيغوز"، متأثراً بجراحه خلال معارك خان يونس، جنوب قطاع غزّة. وقبل أيام، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في اشتباك في جنوب قطاع غزة.

كما أنّ وسائل إعلام عبرية تطرّقت، في وقتٍ سابق، إلى العدد المرتفع لقتلى وجرحى "جيش" الاحتلال، في المعارك التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، والتي تعادل حجم لواء في "الجيش".