رغم التحذيرات الدولية..نتنياهو يعلن الموافقة على خطط اجتياح رفح

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن حكومته وافقت على الخطط العملياتية لاجتياح مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، رغم التحذيرات الدولية من أزمة إنسانية تتفاقم بالفعل في المدينة.

وفي مؤتمر صحافي قبيل خضوعه لعملية جراحية مساء الأحد، قال نتنياهو إنّ حكومته "وافقت على الخطط العملياتية لاجتياح رفح".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".