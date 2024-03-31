إعلام إسرائيلي: تضرر 755 منزلاً وبنية تحتية في الشمال منذ بداية المعارك

فلسطين اليوم

أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بتضرّر 755 وحدة استيطانية وبنية تحتية في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة منذ بداية الحرب.

وزعمت معطيات رسمية إسرائيلية، جُمعت في الأسابيع الأخيرة بشأن "الأضرار عند الحدود مع لبنان بعد نصف عام من الحرب"، تضرّر 550 وحدة استيطانية نتيجة نيران أطلقها حزب الله، و205 وحدات أخرى من جراء أعمال "للجيش" الإسرائيلي.

ويتزايد القلق لدى المستوطنين الإسرائيليين مع تواصل عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في اتجاه أهداف للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، حيث أخلوا المستوطنات هناك منتقدين أداء حكومتهم عند هذه الجبهة.