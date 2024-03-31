الاحتلال يقرّ بمقتل جندي جديد متأثراً بجراحه في كمين خان يونس الجمعة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي تحت بند "سُمح بالنشر"، اليوم الأحد، بمقتل الجندي سيفان ويل من وحدة "إيغوز"، متأثراً بجراحه بعد إصابته أول من أمس جراء قذيفة "آر بي جي" في معركة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قد أقرّ بمقتل ضابط في صفوفه، إلى جانب إصابة 16 جندياً، بينهم 6 إصاباتهم خطرة، خلال تصدي المقاومة لهم في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الضابط القتيل هو الرائد ألون كودرياشوف، من وحدة "إيغوز" التابعة لتشكيل القوات الخاصة "الكوماندوس".

والخميس، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة، في اشتباك مع المقاومة جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال تكبّد الخسائر الفادحة في المعارك ضدّ المقاومة، ولاسيما في خان يونس، حيث ما زالت المعارك محتدمةً، وباتت الألوية الإسرائيلية منهَكةً ولا تحرز أي تقدّم، بحسب الإعلام الإسرائيلي، الذي دعا إلى إنهاء المعركة في تلك المنطقة.