بعد قصفها من قبل الاحتلال.. اللجان الشعبية والعشائرية تعلن التوقف عن تأمين المساعدات

فلسطين اليوم

أعلنت "اللجان الشعبية والعشائرية لتأمين المساعدات في محافظة غزة وشمال غزة"، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، وقف تأمين المساعدات بسبب استمرار "جيش" الاحتلال بالاعتداء عليها واستهدافها مباشرةً أثناء انتظار الشاحنات على شارع صلاح الدين - دوار الكويت، ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد على 70 شهيداً.

وطالبت اللجان الأمم المتحدة بضرورة العمل على إعادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي و الصليب الأحمر للعمل في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، كما طالبت ببرنامج إغاثي متكامل يغطي احتياجات الأُسر من حيث الكم والنوع.

وأكدت اللجان أن مبادرتها لتأمين المساعدات لمستحقيها جاءت في ظل عدم وجود مؤسسات الأمم المتحدة، وبناءً على لقاءات مع هذه المؤسسات وبقية المؤسسات الدولية ونداءات أبناء الشعب الفلسطيني التي تطلب مساعدة بسيطة، وبعد عدة مجازر قام بها الاحتلال على شارع البحر وشارع صلاح الدين ضد المواطنين المنتظرين للمساعدات.

وقالت اللجان إنّ الاحتلال تسبب بفوضى ومجاعة بسبب رفضه السماح للمؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر ووكالة "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي بالعمل في محافظة غزة ومحافظة الشمال.