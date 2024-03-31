بالقناصة وصواريخ قصيرة المدى و"الهاون"..المقاومة تواصل دك مضاجع العدو

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية معركتها "طوفان الأقصى" رداً على العدوان الإسرائيلي لليوم 177 على قطاع غزة، وتتصدى لقوات "جيش" الاحتلال المتوغِلة في محاور القتال في القطاع .

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع وحدة خاصة في "جيش" الاحتلال بالأسلحة الرشاشة.

وأوضحت السرايا أنّ مجاهديها رصدوا الوحدة الإسرائيلية وتمكنوا من استدراجها جنوبي دير البلح وسط القطاع.

كما قنص مجاهدوها جندياً إسرائيلياً من وحدة الهندسة التابعة لـ "جيش" الاحتلال شرقي مدينة غزة، واستهدفت أيضاً بقذائف "الهاون" النظامي جنود وآليات الاحتلال المتمركزة في محيط مجمع الشفاء.

ونشر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس، أمس، مشاهد توثق تجهيز وإطلاق السرايا رشقات صاروخية في اتجاه مستوطنة "سديروت" ومستوطنات غلاف غزّة من شمالي القطاع.

كما أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قنصها جندياً إسرائيلياً في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، مؤكدةً وإصابته بصورة مباشرة.

كما دكّت القسّام جنود وآليات الاحتلال المتوغِلة في محيط المستشفى، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، واستهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاه" بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع غربي حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.