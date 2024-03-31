إصابة شاب برصاص أمن السلطة خلال ملاحقة مطاردين في طولكرم

فلسطين اليوم

أصيب شاب بجروح، مساء السبت، جراء إطلاق نار من أجهزة أمن السلطة خلال ملاحقتها مطاردين للاحتلال في مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، أن أجهزة السلطة أطلقت النار تجاه مجموعة من المطاردين من كتيبة جنين في طولكرم، ما أدى إلى إصابة شاببالرصاص.

ووثقت مقاطع فيديو، إطلاق أمن السلطة لوابل كثيف من قنابل الغاز صوب الأهالي، وسرعان ما تطورت الأمور إلى اشتباكات مسلحة فيطولكرم بعد ملاحقة مجموعة من المطاردين.

وعبر أهالي طولكرم عن تنديدهم باعتداءات السلطة التي تتزامن مع الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 6 أشهر،وتصاعد العدوان الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة.

وهذه ليست الحالة الأولى منذ بدء معركة طوفان الأقصى، فقد أطلقت أجهزة السلطة النار مرارا وتسببت بحالات قتل وإصابات خلال ملاحقةمطاردين في شمال الضفة الغربية المحتلة، أبرزها في منطقة جنين.

فمنذ السابع من أكتوبر أُعلن عن استشهاد خمسة أشخاص برصاص الأجهزة الأمنية أربعة منهم خلال قمع المسيرات وملاحقتهم وهمالطفلة رزان تركمان، والشبان فراس تركمان، ومحمود ابو لبن، ومحمد صوافطة الذي خرجوا في مسيرات دعم غزة ورفضًا لمجازر الاحتلالبالإضافة إلى الطفل محمد عرسان.

ومطلع العام الحالي، اتهمت كتيبة جنين السلطة الفلسطينية بقتل ابن كتيبة برقين أحمد هاشم عبيدي بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه.

ومؤخرًا، أصيب المطارد للاحتلال والأسير المحرر القيادي في كتائب القسام في جنين قيس السعدي، برصاص الأجهزة الأمنية خلالمطاردته ومحاولة اعتقاله بالقرب من حيّ الهدف بمحيط مخيم جنين.