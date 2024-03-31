الاحتلال يستهدف مستشفى بدير البلح

فلسطين اليوم

قصف الجيش الصهيوني اليوم الأحد محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وأوقعت اعتداءاته المزيد من الشهداء،بينما تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس.

وافادت وسائل إعلامية باستشهاد شخصين على الأقل في قصف إسرائيلي على محيط مستشفى شهداء الأقصى، وقال المراسل إنالقصف تسبب في إصابة عدد من الصحفيين بعد سقوط قذائف قرب خيامهم في محيط المستشفى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام لصحفيين ونازحين داخل أسوارمستشفى شهداء الأقصى. وحمل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرةودعمها العسكري والسياسي للاحتلال.

وكان في وقت سابق اليوم استهشد 11 فلسطينيا في قصف للجيش الصهيوني استهدف سيارة تقل مواطنين في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجثامين نُقلت إلى المستشفى الأوروبي.

كما استشهدت امرأة وطفلتها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس.