مستوطنون يستولون على جرار زراعي في بتير غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

استولى مستوطنون، اليوم الأحد، تحت حماية قوات الاحتلال، على جرار زراعي في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وافاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي ، بأن مستوطنين استولوا على جرار زراعي يعود للمواطن حسين خليل أبو نعمة (55 عاما) اثناء حراثته ارضه في منطقة بردمو، قرب الخمار التي أقام عليها المستوطنون بؤرة استيطانية.

واضاف القيسي، أن قوات الاحتلال قامت بعد ذلك باحتجاز المواطن أبو نعمة، والتحقيق معه.