إعلام الاحتلال: "إسرائيل" عالقة في وحل غزة.. وتتدهور إلى الهاوية

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ "إسرائيل" تراوح مكانها في ساحة المعركة، مشيرةً إلى أنّ ملف الأسرى الإسرائيليين ليسضمن أولوياتها.

وقال الصحافي الإسرائيلي، رونن برغمان، في موقع "يديعوت أحرونوت": "يجب أن يُقال بصراحة إنّ كل شيء عالق. إنّ إسرائيل تراوحمكانها في ساحة المعركة، راسخة في الوحل الذي خلقته لنفسها في غزة، وتتدهور إلى الهاوية في العالم السياسي والدولي".

وتابع برغمان بالقول: "شيءٌ آخر يجب أن يقال بصراحة: إسرائيل تترك الأسرى لمصيرهم، ولا تضعهم أولاً، ولا حتى بين الأولويات الثلاثالأولى".

وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "غير مستعد للحديث عن السلطة الفلسطينية واليوم التالي، ويعمل على تدهور العلاقات معالولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي منخفض".

ونقل برغمان عن أحد المحاربين الإسرائيليين القدامى والأكثر دراية بأمور المفاوضات والأسرى والمفقودين في "إسرائيل"، وفي المفاوضاتالحالية أيضاً، قوله، إنّ "جميع القضايا مترابطة".

ولفت المفاوض الإسرائيلي إلى أنّ "الصفقة ليست وحدها: أسرى، انسحاب، اليوم التالي، حركة الفلسطينيين نحو الشمال (شمال القطاع)،جبهة الشمال - حزب الله. هناك من لا يريد الدفع قدماً بوضع حدّ للقضايا لأنّ نهاية هذه القضايا هي بداية لقضايا أخرى، الاستقالاتولجنة التحقيق وربما الانتخابات".

وقبل أيام، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عرقلة "إسرائيل" مفاوضات صفقة الأسرى مع حركة "حماس"، مشيرةً إلى أنّ الأسرىالإسرائيليين يدفعون حياتهم ثمناً مع مرور الوقت.

وشدّد تقرير الصحيفة على أنّ مسؤولين كباراً آخرين في "إسرائيل" يعتقدون أنّ نتنياهو "يحاول عمداً تعطيل الصفقة".